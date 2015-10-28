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مسيرة بالسيارات اليوم من مراكز شباب الإسكندرية لحث المواطنين على الانتخاب

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مسيرة بالسيارات اليوم من مراكز شباب الإسكندرية لحث المواطنين على الانتخاب مسيرة بالسيارات اليوم من مراكز شباب الإسكندرية لحث المواطنين على الانتخاب
تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة بالسيارات من مراكز الشباب والأندية لدعوة الشعب السكندرى للنزول للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات البرلمان، وسوف تجوب السيارات جميع شوارع المحافظة، بناء على تعليمات الدكتورة سعاد الخولى القائم بأعمال محافظ الإسكندرية.

وترفع الحملة شعارات "انزل وشارك"، "صوتك أمانة بتناديك انزل من أجل إنقاذ الوطن"، "مصر تمر بمرحلة فارقة يجب المشاركة هذا واجب وطنى"، "لا تقاطع"، "لا تبطل صوتك انزل واختار من يمثلك من أجل مستقبل مصر".


>- الأمين العام لـ"المؤتمر": ليس فى نيتنا التحالف مع أى حزب خلال الانتخابات
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