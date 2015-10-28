ارتفاع منسوب المياه بشوارع الإسكندرية بعد ساعتين من الأمطار الغزيرة

تعرضت شوارع الإسكندرية للغرق من جديد وارتفع منسوب المياه بها، خاصة فى الأماكن التى تعتبر بؤر تراكم المياه، وهى منطقة رشدى بجوار وأسفل كوبرى المندرة وأسفل نفق محمد نجيب ومنطقة العصافرة على الكورنيش، وذلك بعد ساعتين من تجدد هطول الأمطار ضمن موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد .

وأدى هطول الأمطار إلى ارتباك مرورى على كورنيش الإسكندرية والطرق الرئيسية.

كانت موجة الطقس السيىء التى ضربت البلاد منذ يوم الأحد الماضى أدت الى إصابة محافظة الإسكندرية بالشلل، ونتج عنها وفاة 5 أشخاص واستقالة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

سقوط أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية.. وارتباك مرورى بالكورنيش