محافظة القاهرة تفتح أبوابها للراغبين فى الحصول على وحدة سكنية لحديثى الزواج

توافد العشرات من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية لحديثى الزواج على مركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة من ضمنهم المتقدمين فى الدفعة الثالثة للحصول على شقة، ولم تتمكن المحافظة من إعطائهم الشقق بسبب قيام ثورة يناير، حيث تم تخصيص 2000 وحدة سكنية لحالات الزواج الحديث بمدينة بدر للمتقدمين من القاهرة ممن سبق لهم التقدم للمحافظة بناء على إعلان تم نشره بتاريخ 2 أبريل عام 2011 للمتزوجين.

وتجرى محافظة القاهرة قرعة علنية يعلن عن موعدها فيما بعد لاختيار (2000) فائز و(500) احتياطى، وسيتم مراجعة الحالات الفائزة والتأكد من انطباق الشروط الكاملة عليها، وسوف تقوم المحافظة بتسليم الفائزين على 4 مراحل كل مرحلة تتضمن (500) وحدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين، ويتم فرز أسماء المتقدمين من عام 2011 للتأكد من عدم حصولهم على وحدة سكنية منذ بدء التقديم وحتى الآن.

وقال سمير جاد مدير عام إدارة التسكين بمحافظة القاهرة، أن هناك عدة ضوابط تم وضعها لضمان حصول المستحقين فقط على هذه الوحدة وتتمثل فى عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر على أى وحدة سكنية، أو سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، أو حصوله على قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، وألا يزيد سن الزوج فى نهاية العام الجارى عن 45 سنة.

وأضاف مدير إدارة التسكين بمحافظة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد على الراغبين بالحجز للحصول على شقة لحديثى الزواج من تقديم مجموعة من المستندات، وهى صورة الإيصال الدال على سبق التقدم، وقيد عائلى حديث، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجين، وأن يتقدم بها شخصياً أو عن طريق البريد المسجل إلى الحى التابع له كل مواطن بحسب العنوان المثبت بالرقم القومى اعتباراً من 15 أكتوبر حتى 29 أكتوبر الجارى.

فيما أعلن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، عن تسليم 1000 وحدة سكنية خلال أسبوع من الآن لحديثى الزواج والحالات الحرجة.