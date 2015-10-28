وصول جثامين المصريين شهداء حادث حريق ميناء عمان للقاهرة اليوم

يصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء جثامين العمال المصريين، الذين لقوا مصرعهم فى حادث حريق ميناء بعمان، لتشيعهم لمثواهم الأخير بمحافظة أسيوط.

وكانت قد أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنها ستعود اليوم من الأردن ومعها جميع جثامين الشهداء فى حادث حريق ميناء بعمان، وسيتم نقلهم إلى أسيوط مباشرة.

وأضافت، أن جميع المتوفين والمصابين من مركز الغنايم بأسيوط؛ وهم "فارس زيدان رمضان عبد الله، همام أمام عبد المعتمد عبد العليم، نبهان محمد عبد العليم، سعد البدرى محمد عمر، أحمد جمال أحمد بكر".