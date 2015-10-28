مصادر: التشغيل النهائى لمحطة مياه أكتوبر 25 نوفمبر المقبل

كشفت مصادر مطلعة، أن المياه ستصل لمحطة مياه أكتوبر من المأخذ يوم 5 نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبى فى نفس اليوم التى تصل فيه المياه.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تجارب التشغيل ستستغرق نحو 20 يوما على أقصى تقدير، لافتة إلى أن الموعد النهائى لافتتاح المحطة يوم 25 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن المسافة بين المأخذ والمحطة تصل لـ34 كيلو وهو ما يستغرق وقتا كبيرا فى تجارب التشغيل وإعادة تكرير المياه والتأكد من سلامتها.

كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد تفقد محطة مياه أكتوبر برفقة عدد من الوزراء على رأسهم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد مدبولى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة، والتى أصبحت جاهزة لاستقبال المياه من المأخد، بعد أن تم إطلاق المياه فيها منذ أيام، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلى للمحطة خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن تكلفة المحطة بلغت حتى الآن 2.2 مليار جنيه، تشمل إنشاء المأخذ والخطوط والروافع والمحطة، وأن المرحلة الأولى تعمل بطاقة 400 ألف م3/ يوم، وسيتم تشغيلها على جزءين، كل جزء 200 ألف م3/ يوم، وتخدم مناطق وسط الجيزة وتوسعات مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مأخذ مياه على النيل بموقع عزبة الحلوانى بمركز العياط، و3 خطوط مواسير قطر 2200 مم، تنقل المياه العكرة إلى محطة التنقية بـ6 أكتوبر، بطاقة تبلغ 1.7 مليون م3 /يوم.

وأكد الوزير أنه يتم الانتهاء حاليا من مد خط مياه 1200 مم من محطة المياه بـ6 أكتوبر وحتى التلاقى مع طريق مصر الفيوم الصحراوى بطول 5700 م/ط، مارا بحرم طريق مصر الفيوم الصحراوى حتى نقطة الربط بحدائق الأهرام بين البوابتين الثانية والثالثة بطول 2300 م/ط، وذلك لتدعيم شبكة المياه بمناطق الرماية، والهرم، وفيصل.

رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه 6 أكتوبر ويستمع لشرح حول خطة العمل بها