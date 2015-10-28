محافظ دمياط يتفقد خطة مواجهة الأزمات الطارئة بمدن المحافظة

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أمس الثلاثاء، نقاط التمركز المخصصة لمواجهة الازمات الطارئة بالمحافظة بدأها بتفقد نقطة التمركز أمام ديوان عام المحافظة، وشهد تشغيل معدات كسح مياه الأمطار وسيارات النافورى واللوادر والجريدرات الكاسحة وسيارات الأطفاء المجهزة والسلم الكهربائى، بالإضافة إلى معدات شفط المياه المحمولة على تروسيكل للتدخل السريع حال وقوع أزمة حتى فى الشوارع الضيقة.

كما شهد المحافظ تجربة لتشغيل سيارات الإنقاذ السريع التابعة لإدارة مرور دمياط، وكذلك سيارات الاسعاف الطبية وطلب من مسئولى الإسعاف مواءمة الوقت ما بين تاريخ تلقى الإبلاغ والبعد المكانى.

واطمئن المحافظ على جاهزية كافة المعدات، وتفقد 4 سيارات كبيرة لشفط المياه متمركزة بمحطة مياه دمياط أمام ديوان عام المحافظة، والتقى بالسائقين وحثهم على جاهزية المعدات والصيانة الدورية.

وأعلن المحافظ البدء فى إجراءات شراء معدات للنظافة بحوالى 15 مليون جنيه خلال العام الحالى، وانه سيتم عمل جميع أنواع الصيانة المتنوعة لمعدات الوحدات المحلية بمعرفة القوات المسلحة لرفع كفاءتها.

كما أعلن عن قيمة أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب القديمة بدمياط، حيث تبلغ 100 مليون جنيه للتوسعة وزيادة الطاقة الاستعابية من 300 لتر /ث عام 1906 إلى 1000لتر /ث هذا وواصل المحافظ جولته لتفقد نقاط تمركز المعدات لمواجهة الأزمات الطارئة بمركز فارسكور، حيث تفقد سيارات الاسعاف والاطفاء والكسح وشفط المياه والسلم الكهربائي المجهز للمدينة وطلب المحافظ من رئيس المدينة رفع درجة الاستعداد وجاهزية المعدات والصيانة الدورية لها لتلقي اي بلاغات طارئة .

ثم تفقد المحافظ بد ذلك قرية الغنيمية، حيث توقف عند انهيار جسر ترعة الهرنة بمخل الغنيمية ناحية فارسكور، وطلب من مدير الطرق التنسيق مع هيئتى الرى والصرف لسرعة معالجة المكان وتأمين الطريق، ثم التقى باهالى قرية الغنيمية واستمع إلى شكواهم، حيث طالبوا بتكثيف النظافة ورصف الطريق المؤدى إلى المدرسة، وأثناء الجولة تفقد المحافظ شوارع القرية وأطمئن إلى عدم وجود أية مشاكل بطفح المياه، حيث تتمتع القرية بخدمة الصرف الصحى.

وتفقد شوارع قرية تفتيش السرو، حيث التقى برئيسة القرية، واشاد بدورها فى النظافة والتواصل مع الاهالى، كما التقى برئيس مجلس ادارة مركز الشباب، وطالع كافة مشاكل المركز وشهد اللوحة الاعلانية والخطة الدورية لانشطة المركز.

وعلى صعيد حل مشاكل اهالى قرية تفتيش السرو وأهمها قضية التقسيم الادارى، والذى تعانى منه القرية، ووعد المحافظ بعرض المشكلة للحل حال وجود برلمان تشريعى لمناقشة الحدود الادارية بين محافظتى دمياط والدقهلية، وكذلك مناقشة تبعية أغلب مساحات القرية بمركز البحوث الزراعية حتى يمكن البدء فى توفير الخدمات الاساسية للقرية، هذا وقد طالبت رئيسة القرية بانشاء مبنى للوحدة المحلية بديلا عن الوحدة المؤجرة، وكذلك مشروع للصرف الصحى المتوقف بسبب تبعية أرض القرية واحتياج القرية لإنشاء مدرسة ثانوى وإحلال وتجديد مدرسة التعليم الاساسى.