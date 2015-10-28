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فتح 61 فصلاً لمحو الأمية بسوهاج تفعيلاً لمبادرة "المصريون يتعلمون"

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فتح 61 فصلاً لمحو الأمية بسوهاج تفعيلاً لمبادرة "المصريون يتعلمون" فتح 61 فصلاً لمحو الأمية بسوهاج تفعيلاً لمبادرة "المصريون يتعلمون"
قال محمد الدالى مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إنه تم فتح عدد 61 فصلاً لمحو الأمية بالمحافظة، وذلك تفعيلاً لمبادرة "المصريون يتعلمون" والتى تأتى فى إطار الشراكة القائمة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة بالمحافظة.

وأضاف الدالى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق حاليًا مع مديرية الشباب والرياضة، لتأهيل المعلمين تأهيلاً تربويًا يمكنهم من القيام بعمليات التدريس وفق أحدث أساليب تعليم وتعلم الكبار.

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