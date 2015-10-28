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أصحاب المخابز بالشرقية يفترشون أرض اتحاد الغرف التجارية فى أول ليلة اعتصام

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أصحاب المخابز بالشرقية يفترشون أرض اتحاد الغرف التجارية فى أول ليلة اعتصام أصحاب المخابز بالشرقية يفترشون أرض اتحاد الغرف التجارية فى أول ليلة اعتصام
أعلن أصحاب المخابز بمحافظة الشرقية، وعدد من المحافظات الأخرى، المبيت داخل مقر الاتحاد العام الغرف التجارية بالقاهرة بعد إعلانهم اعتصامًا مفتوحًا، للمطالبة بحل مشكلاتهم مع وزارة ، مؤكدين عدم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق مطالبهم .

ووصل إلى مقر الاعتصام عدد من الحقوقيين للتضامن مع المعتصمين فى مطالبهم، وقام مدير إدارة شرطة التموين ومسئولون بوزارة التموين التفاوض معهم، إلا أن جميع المحاولات فشلت، وقرر أصحاب المخابز الدخول فى اعتصام مفتوح.

قال أصحاب المخابز المعتصمين لـ"اليوم السابع"، إنهم خاطبوا جميع الجهات المسئولة وتقدموا بشكاوى لعرض مشاكلهم، إلا أنها قبلت كلها بالتجاهل من المسئولين، ولم يجدوا طريقًا سوى الوقفات الاحتجاجية لتوصيل صوتهم، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة وفى صالح المواطن، لأن توفير الإمكانيات المناسبة ستنتج رغيف خبز جيدًا.

وأضاف المتضررون، أن مطالبهم تتلخص فى إعادة تكلفة الإنتاج بما يتناسب مع غلاء الأسعار، رد المستحقات المالية المتأخرة، وإلغاء التوجيه رقم 10 والذى بموجبه يتم تحرير محاضر ضد المخابز وحبس أصحابها، وتحرير عقد جديد مع التموين تكون المطاحن وشركة الكروت الذكية طرف فيه، وكذلك حل مشاكلهم مع شركة الكروت.

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مصر 365

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