ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق بالشرقية، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص تخصص في سرقة حقائب السيدات وبحوزته أسلحة بيضاء.

البداية عندما تعددت البلاغات أمام الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق، عن قيام بعض الأشخاص في السادسة عشر من العمر، بسرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة بعد ترويعهم بسلاح أبيض عبارة عن سيف.

فتم تشكيل فريق بحث جنائى قاده الرائد عصام عتيق ومعاونيه النقباء محمد مصطفى وخالد النادى وطارق سليم ، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية.

وتبين قيام كل من " أحمد ص ال ع" 16 سنة عاطل و" أحمد ه أ " 16 سنة عاطل و"أحمد إ م" 19 سنة و" يوسف أ ر" 15 سنة عاطل و" السيد ع ال" 16 سنة و" محمد إ س"16 سنة عاطل و" مسعود س ال " 16 سنة عاطل و" منار ش م" 15 سنة لا تعمل وجميعهم مقيمين دائرة مركز الزقازيق ،بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بدائرة القسم، وتبين من التحقيقات قيامهم بارتكاب 18 واقعة سرقة مابين هواتف محمولة وحقائب وكسر زجاج السيارات وسرقة الحقائب من داخلها وتمكن ضباط المباحث من ضبط العديد من المسروقات ، وضبط بحوزة المتهمين دراجة بخارية وتوك توك و3 سلاح أبيض سيف و2 سنجة .وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة .