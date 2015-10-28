تواصل فاعليات المعرض العالمى "ألف اختراع واختراع" بمكتبة الإسكندرية

يستضيف مركز القبة السماوية العلمى التابع لمكتبة الإسكندرية، أحد معارض "ألف اختراع واختراع" العالمية فى الفترة من 20 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2015؛ حيث قامت المكتبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "ألف وواحد اختراع" وأكاديمية البحث العلمى، تحت رعاية رئاسة الوزراء لاستضافة المعرض.

حيث يسلط هذا المعرض الضوء على حقبة زمنية قاربت الألف عام، تُعرف بالعصر الذهبى للحضارة الإسلامية، ويُظهر المعرض الدور الفاعل والأساسى لعلماء ومفكرين من تلك الفترة؛ حيث يهدف إلى زيادة الوعى بالإسهامات العلمية والتكنولوجية والثقافية للعصر الذهبى للحضارة الإسلامية.

كما سيصحب المعرض فعاليات تعليمية لإبراز الانجازات المرموقة فى هذا العصر من خلال أفلام وعروض حية.

و اكدت مكتبة الاسكندرية فى بيان صادر لها، على أن المعرض مفتوح للزوار ويستقبل يوميًا العديد من الزوار تشمل رحلات مدرسية ومجموعات سياحية أو افراد مهتمين بالتراث والعلوم، ويقومون بالتجول فى المعرض بمصاحبة فريق مركز القبة السماوية الذين يؤدون أدوار رواد هذا العصر بأسلوب درامى متميز يعايش هذا العصر الذهبى ليجذب الانتباه ويوصل المعلومة ببساطة ويسر.

كما يستقبل مركز القبة السماوية العلمى العديد من الزوار يوميًا ورحلات المدارس ليستمتعوا ويستفيدوا من الخدمات التى يقدمها المركز لرواده، من عروض بالقبة السماوية وافلام وثائقية بقاعة الاستماع والاستكشاف، وأيضًا ورش عمل تفاعلية للمجموعات المدرسية وجولات ارشادية بقاعة الاستكشاف من خلال برنامج العام الدراسى الذى يقدمه المركز للمدارس.