محافظ كفر الشيخ يقيل رئيس مدينة مطوبس و2 من رؤساء الوحدات المحلية

أصدر الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد ، محافظ كفر الشيخ ، أمس الثلاثاء ، قراراً بإنهاء تكليف سعد الديناصورى القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة مطوبس ، وعودته إلى عمله الأصلى، مع تكليف النائب الثانى بتسيير الأعمال لحين تكليف رئيس مدينة جديد لمركز مطوبس .

جاء ذلك على خلفية زيارة محافظ كفرالشيخ، المفاجئة لقرية أبو خشبة التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، حيث تلاحظ أثناء الزيارة وجود قمامة بالشوارع وشكاوى المواطنين من سوء الخدمات والمرافق وعدم تنفيذ قرارات الإزالات بالأماكن الآيلة للسقوط وزيارته لقرية منية المرشد وشكاوى المواطنين من انتشار القمامة الكثيف بالقرية وسوء المرافق والخدمات، وعدم التواصل مع المواطنين .

حيث اصدار ايضاً قرار باقالة رؤساء قرى الجزيرة الخضراء ومنية المرشد بمطوبس وعودتهم الى عملهم الاصلى مع تكليف اقرب رؤساء قرى لهم بتسيير الاعمال لحين تكليف رؤساء قرى جدد ، وذلك للاهمال ووجود القمامة بالشوارع وسوء المرافق الخدمية بهذه القرى وعدم متابعة المدارس والوحدات الصحية .

>كما أصدر الدكتور أسامه حمدي محافظ كفرالشيخ قراراً باقالة رئيس قرية بر بحرى وتكليف اقرب رئيس قرية بمهامة لحين تكليف رئيس قرية اخر ، على خلفية الاهمال وعدم متابعة المدارس والوحدات الصحية وسوء الخدمات والمرافق بالقرية .

جاء ذلك عقب زيارة مفاجئة لمحافظ كفرالشيخ ،أمس الثلاثاء ، لقرية بر بحرى التابعة لمركز بلطيم،حيث تلاحظ اثناء الزيارة وجود كثيف لمياه الأمطار بشوارع القرية وشكاوى المواطنين من سوء المرافق والخدمات ، كما قام بزيارة مقر الوحدة الصحية بقرية بر بحرى حيث وجدها مغلقة .

كما أحال محافظ كفرالشيخ طبيب الوحدة الصحية بقرية بر بحرى للتحقيق على خلفية غلق الوحدة الصحية وشكاوى الاهالى سبقها زيارتة لقرية تل الحدادين التابعة لبرج البرلس واستمع الى شكاوى الاهالى من الصرف الصحى ومطالبهم بعمل مدرسة ابتدائية للقرية ، حيث وجة المحافظ بدراسة مكان لاقامة مدرسة لاهالى تل الحدادين رافقة خلالها المهندس مجدى عطالله وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى للمحافظة .

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