مدير أمن أسيوط: الفيديو المنتشر عن مظاهرة انتخابية لمرشح قبطى غير صحيح

قال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إنه يتم رصد أى تجاوزات قانونية فى الدعاية بالانتخابات بدقة وبصورة مستمرة، نافياً حقيقة الفيديو الذى تم تداوله ويتظمن مظاهرة انتخابية للأقباط بمركز منفلوط، قائلاً: "لم نرصد أى مخالفات من المشار إليها فى الفيديو".

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفيديو تضمن سيارة شرطة يقودها أحد أفراد الشرطة وهو يرتدى الملابس الشتوية بما يؤكد أن الفيديو غير صحيح .

وكان الإعلامى وائل الإبراشى قد عرض مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يدعى بأنها مظاهرة انتخابية لمرشح قبطى بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

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