الأمطار تكشف ضعف البنية التحتية بمدينة العريش

كشفت موجة الأمطار التى تعرضت لها مدينة العريش عن ضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء والطرق داخل المدينة.

وقال أهالى إن المياه تجمعت فى برك بمنطقة الخلفاء الراشدين وحول الكبارى العلوية التى تربط شرق العريش بغربها وبمحاذاة مناطق الشاليهات والفنادق السياحية وجامعة سيناء بالمساعيد .

كما حفرت المياه مجارى إنشاء خطوط مياه وصرف صحى على الشارع الرئيسى وسط المدينة وتسببت فى هبوط ووجود مطبات، واشتكى أهالى الأحياء التى لم ترصف بها الشوارع من تجمعات المياه.

وتداول نشطاء صور لأعمدة انارة تخرج منها أسلاك محذرين من خطورتها على السكان أثناء هطول الأمطار وقال سكان الضاحية شرق المدينة أن اكشاك بها محولات وتوصيلات كهربائية وقع بها ماس كهربائى يهدد حياة السكان.

وقال المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش " لليوم السابع " أنه تم تشكيل لجنة لحصر كافة احتياجات العريش لمواجهة موجة الأمطار وتلقى شكاوى الاهالى وحلها مع الجهات المختصة بتقديم الخدمة، وجارى تطهير مجرى وادى العريش تحسبا لمرور السيول وتشمل عمليات التطهير رفع الاشغالات، وإزالة العشش، وفصل التيار الكهربائى، وإزالة وتسوية المعوقات، ورفع ماكينات المياه وإزالة الزراعات المستديمه.