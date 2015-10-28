أوباميانج.. وقصة عودة ' باتمان ' من الظلام للنور

حينما قرر المخرج الإنجليزي كريستوفر نولان أن يستكمل ثلاثيته الرائعة عن "باتمان" كان الجزء الثالث يروي كيف عادت تلك الشخصية الأسطورية من الظلام للنهوض مرة أخرى وإنقاذ مدينة جوثام.

وفي الجزء الثاني من تلك السلسلة كان يروي كيف تحول فارس المدينة هارفي دنت من أحد أشد المدافعين عن المدينة إلى واحد من أشد أعدائها قبل أن ينهض باتمان لينقذ مدينته.

وهنا كانت قصة تحول بيير أوباميانج من مجرد لاعب عادي إلى قائد سفينة دورتموند مع المدرب الجديد توماس توشيل.

في عام 2013 قام دورتموند بضم لاعب جابوني غير معروف لدى الكثيرين من سانت إيتيان الفرنسي يدعى أوباميانج لمواجهة الاحتمال القريب لرحيل روبرت ليفاندوفسكي.

المهاجم البولندي قرر ترك دورتموند واقترب للتحول إلى صفوف الغريم التقليدي بايرن ميونيخ مثلما تحول هارفي دنت في وقت سابق إلى عدو مدينة جوثام وظل أسود الفيستفاليا يبحثون عن منقذهم.

لكن مع مرور الوقت استطاع أوباميانج أن ينهض على طريقة باتمان وينقذ دورتموند بل ويحقق أرقاما قياسية ليقود الفريق لعودة رائعة خلال الموسم الجاري بعد سقوط كارثي مع

يورجن كلوب في موسمه الأخير مع أسود الفيستفاليا.

ففي خلال الموسم الأول للمهاجم الجابوني مع دورتموند سجل 16 هدفا وصنع 5 في 48 مباراة.

ذلك الرقم ارتفع في موسمه الثاني مع دورتموند ليسجل 25 هدفا ويصنع 11 في 46 مباراة.

ولكن في الموسم الجاري انفجر أوباميانج ليسجل 20 هدفا ويصنع 5 في أول 17 مباراة فقط من الموسم الجاري في كل البطولات.

باتمان فريق دورتموند استطاع أن يكون هو أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 13 هدفا في أول 10 مباريات.

كما أنه أصبح أول لاعب يسجل في أول ثماني مباريات متتالية في الدوري الألماني.

ونجح أوباميانج أن يكون هو أكثر لاعب في الخمس دوريات الكبرى الذي يسجل ذلك العدد

من الأهداف لفريقه في المسابقة المحلية خلال الموسم الجاري.

بل واستطاع مهاجم دورتموند أن يسجل هاتريك مرتين على التوالي خلال ثلاثة أيام فقط وذلك في الدوري الأوروبي والدوري الألماني.