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قتيلان في عملية انتحارية شمال اليمن

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قتيلان في عملية انتحارية شمال اليمن قتيلان في عملية انتحارية شمال اليمن

كتب : ا ف ب منذ 27 دقيقة

قُتل مدنيان في عملية انتحارية، اليوم، في مدينة صعدة شمال اليمن، معقل "أنصار الله"، حسبما أفاد مصدر مقرب من حركة التمرد الحوثي.

وأوضح المصدر أن الاعتداء نفذ بواسطة دراجة نارية مفخخة في سوق شعبية في المدينة، وأدى كذلك إلى إصابة 11 شخصا بجروح.

ويسيطر المتمردون الزيديون على قسم من شمال اليمن منذ أن انتفضوا في 2004 ضد السلطة المركزية في صنعاء، منددين بتهميشهم السياسي والاجتماعي والديني، وأسفرت المعارك مع الجيش عن آلاف القتلى قبل وقف لإطلاق النار في فبراير 2010.

ويشارك ممثلو الزيديين في مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في مارس لمناقشة المشكلات الرئيسية في اليمن وصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عامة في فبراير 2014.

وأعلنت سلطات صنعاء، الاثنين، اكتشاف وتفكيك سيارة مفخخة قرب مركز بدر، وهو مركز ديني للزيديين في العاصمة يشرف عليه أحد قادة التمرد الحوثي.د

وجاء هذا الإعلان على خلفية التوتر بين السلطة والمتمردين إثر مقتل 13 من أنصار الله الأسبوع الماضي لدى قمع تظاهرة قام بها مئات الزيديين أمام مقر الأجهزة الأمنية للمطالبة بإطلاق سراح عناصر منهم معتقلين.

والزيدية مذهب شيعي يقيم معظم أتباعه في اليمن، حيث يشكلون أقلية في بلد من أكثرية سنية، ومنذ بضع سنوات، بدأ الزيديون التعبير عن مطالبهم السياسية بزعامة قائدهم عبدالملك الحوثي.

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