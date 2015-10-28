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مورينيو لصحفي بعد خسارة جديدة: أنا لا أريد أن أراك غدا

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مورينيو لصحفي بعد خسارة جديدة: أنا لا أريد أن أراك غدا مورينيو لصحفي بعد خسارة جديدة: أنا لا أريد أن أراك غدا

سأل صحفي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي "هل أنت محبط من طريقة دفاع فريقك في الكرة التي سكنت شباكك من ستوك سيتي؟".

رد جوزيه مورينيو "أنا لا أريد أن أراك غدا". وأنهى اللقاء.

مورينيو تحدث بهذا الاقتضاب عقب توديع تشيلسي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كابيتال وان).

تشيلسي هو حامل لقب هذه المسابقة والدوري الإنجليزي أيضا. لكنه هذا الموسم يحتل المركز الـ15 في البطولة وقد ودع كابيتال وان.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي منح مورينيو مباراتين لإنقاذ نفسه.

لكن هل كان تصريح مورينيو بأنه لا يرغب في رؤية الصحفي غدا معناه أن البرتغالي قرر الرحيل؟ أم مجرد تضايق من السؤال.

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