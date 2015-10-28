كوفى عنان يرى فى محادثات أمريكية روسية فرصة للسلام بسوريا

>قال كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الثلاثاء ان محادثات مزمعة بين روسيا والولايات المتحدة قد توجد فرصة للسلام فى سوريا.

وقال عنان الذى بذل محاولة لم يكتب لها النجاح للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الاهلية فى سوريا فى 2012 "فى هذا الوضع دور روسيا والولايات المتحدة جوهرى، إذا توصل الاثنان إلى طريقة للعمل بفعالية معا والعمل مع الاخرين فإننا سنجد حل".

ومتحدثا أمام جمع من الطلاب والدبلوماسيين من بينهم الأخضر الإبراهيمى الذى خلفه كوسيط بشان الازمة السورية لكنه تنحى ايضا بعد فشله فى التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة قال عنان "لا حرب تستمر إلى الأبد".