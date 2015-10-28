محمد بن حمد: نسعى إلى تحقيق التعليم المتكامل

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تقضي بضرورة تواصل العمل الجاد والمتطور لدفع مسيرة التعليم في الدولة وصولاً إلى تحقيق التعليم المتكامل والارتقاء بمستوى مخرجاته إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل الهيئة التدريسية لتوفير المناخ العلمي الجيد لتخريج كوادر متميزة ومتفانية تحمل من الولاء والانتماء، ما يمكنها من تحقيق المطلوب منها في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الإمارات والارتقاء بمعايير الجودة والتميز الذي تتطلع إلى تحقيقها الإمارات حكومة وشعبا وصولا إلى تصدر المشهد العالمي الإنساني والحضاري في كل المجالات.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس حفل تخريج 150 طالبا من جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا بالفجيرة «دفعة عام الابتكار» بقاعة الشيخ خليفة للاحتفالات بالفجيرة يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الخريجين بانتهاء دراستهم الأكاديمية مشددا على ضرورة توظيف معارفهم الجديدة في خدمة الوطن والمساهمة في عملية التنمية المستدامة والنهضة الشاملة للدولة.

تكريم

وقام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي في نهاية الحفل بتكريم الطلاب المتميزين وتوزيع الشهادات على الخريجين، وقدم أسامة سعيد سلمان نائب رئيس الجامعة درعا تذكاريا لسموه.

وكان أسامة سعيد سلمان قد ألقى كلمة في بداية الحفل عبر من خلالها عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على تشريفه الحفل، مؤكداً أن تخريج الطلبة تحت شعار «دفعة عام الابتكار» يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إعلان عام 2015 عاما للابتكار.

وألقى الطالب عبد العزيز الحمادي كلمة رفع فيها باسم الخريجين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه ورعايته المستمرة للجامعة وطلابها.

وحضر حفل التخريج سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وخالد سعيد سلمان عضو مجلس أمناء الجامعة وأسامة سعيد سلمان نائب رئيس الجامعة ووفد اتحاد الأطباء العرب في أوروبا برئاسة الدكتور فيضي عمر وعدد من مديري الدوائر الحكومية بحكومة الفجيرة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة.