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نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في والدة علي سلطان النعيمي

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نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في والدة علي سلطان النعيمي نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في والدة علي سلطان النعيمي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أمس، واجب العزاء إلى علي سلطان بن عنون النعيمي في وفاة المغفور لها والدته، وذلك في خيمة العزاء في منطقة دهان، برأس الخيمة.

وقدم الشيخ نهيان بن مبارك واجب العزاء والمواساة إلى المهندس إبراهيم عبد الله الوهابي وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد للخدمات المساندة في وفاة عمته، وإلى بطل الإمارات للجيوجيتسو أحمد سهيل بن هويدن الكتبي في وفاة جدته، وإلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من كبار المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء البلاد ومن المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

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