لبنى القاسمي تبحث توسيع قاعدة التبادل التجاري مع مقدونيا

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، مع رئيس وزراء جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة نيكولا جروفسك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاستفادة من الفرص التنموية القائمة.

وأشارت معاليها خلال استقبالها للوفد المقدوني رفيع المستوى في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، إلى أهمية فتح آفاق التعاون بين البلدين عبر الاستفادة المتبادلة من المكانة التجارية والبيئة الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتعزيز التعاون مع الجانب المقدوني في السوق المحلية وتوسيع قاعدة التبادل التجاري للجمهورية مع المنطقة.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على توثيق أواصر التعاون والشراكة مع حكومة مقدونيا، بما ينسجم مع الالتزام المستمر لدعم مقدرات الدول والمساهمة في تحقيق تطلعات شعوبها، وذلك عبر مواصلة إطلاق مشاريع تنموية واقتصادية مشتركة تتمتع بجدوى بعيدة المدى.

وأشارت معاليها إلى أن العلاقات الثنائية المتبادلة بين الإمارات وجمهورية مقدونيا يعود تاريخها إلى أكثر من 15 عاماً، في مختلف المجالات، سواء من حيث التمثيل الدبلوماسي أو التبادل التجاري أو التعاون الدولي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تطور اقتصادي

وأشادت معالي الشيخة لبنى القاسمي، بتطور الأداء الاقتصادي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، في ظل ارتفاع تصنيفها الاقتصادي العالمي إلى مستويات جديدة خلال السنوات الماضية، لتصبح من الدول ذات الدخل «المتوسط المرتفع» مقارنة بتصنيفها السابق ضمن فئة الدول ذات الدخل «المتوسط المنخفض» حتى العام 2011.

من جانبه، أكد رئيس وزراء مقدونيا نيكولا جروفسك، حرص بلاده على تعزيز التبادل التجاري والتنموي مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أهمية تكثيف التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين وتعزيز تواجد الشركات المقدونية لتطوير التعاون بينها.

وأشاد رئيس الوزراء المقدوني بالجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على مستوى العالم، منوهاً بالدعم الذي توليه قيادة الإمارات الرشيدة للمشاريع التنموية القائمة في المنطقة وانعكاس أثرها الإيجابي على حياة المستفيدين.

وحضر الاجتماع من جانب الوفد المقدوني، نائب رئيس الوزراء المقدوني فلاديمير بيسيفسكي، ووزير المواصلات والاتصالات فلادو ميسجالفوسكي، والسفير المقدوني في الإمارات ساشو تاشيفسكي، فيما حضر من جانب وزارة التنمية والتعاون الدولي، هزاع القحطاني، وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي، وسلطان الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية.