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سيف بن زايد يدعم تشكيل لجنة للتعريف بالتقاليد الإماراتية في الخارج

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سيف بن زايد يدعم تشكيل لجنة للتعريف بالتقاليد الإماراتية في الخارج سيف بن زايد يدعم تشكيل لجنة للتعريف بالتقاليد الإماراتية في الخارج

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في مكتبه بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من الجالية الإماراتية في مدينة «بادهوف غاستن» بالنمسا والذي نظم حفلاً للتعريف بالتقاليد والأعراف الإماراتية الأصيلة حظي باهتمام كبير في الأوساط النمساوية.

وأثنى سموه على مبادرة تنظيم الحفل التراثي، مؤكداً دعمه لتشكيل لجنة مختصة تعمل على تعميم التجربة على مستوى الدول الأوروبية كفكرة تعزز من التعريف بعادات وتقاليد الإمارات وموروثاتها الشعبية الأصيلة وإبراز الوجه الحضاري المشرق للدولة على المستوى العالمي، مشيراً سموه إلى ضرورة أن يكون الإنسان الإماراتي سفيراً لبلاده يعكس القيم والعادات الأصيلة التي يتحلى بها شعب الإمارات. واطلع سموه على رسالة الشكر التي وجهها عمدة مدينة «بادهوف غاستن» النمساوية لأبناء الجالية الإماراتية هناك لتنظيمهم هذا الحفل الحضاري وتقديراً للسمعة الطيبة التي يتمتع بها أبناء الإمارات.

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