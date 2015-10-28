محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع مقدونيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي أمس، نيكولا جروفسك رئيس وزراء جمهورية مقدونيا، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه برئيس الوزراء المقدوني والوفد المرافق، متمنياً لزيارته النجاح لتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل الحرص المشترك على تطويرها.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كل المجالات وخاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية في البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية توسيع آفاق التعاون من خلال إقامة الشراكات المتنوعة، التي تصب في مسار التطور والنمو والتقدم لكلا البلدين.

من جانبه أعرب رئيس وزراء جمهورية مقدونيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والاطلاع على النمو والتطور الذي شمل كل المجالات والقطاعات الحيوية، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير التعاون وإقامة العلاقات المتطورة والبحث في الاستثمارات المجدية، التي تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.