أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

(#الإمارات_ترحب_بالسيسي) يتصدر ترند الإمارات

Google+ Print
(#الإمارات_ترحب_بالسيسي) يتصدر ترند الإمارات (#الإمارات_ترحب_بالسيسي) يتصدر ترند الإمارات

أشاد مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح للإمارات، حيث تهافتت التغريدات مع وسم حمل اسم (#الإمارات_ترحب_بالسيسي) حيث تصدر الوسم نسبة تزيد على 7 ملايين مشاهدة حول العالم، وحملت تغريداتهم مدى قوة العلاقة التي تجمع البلدين.

وغرد فرسان الإمارات: الإمارات ترحب بالسيسي، رجل عظيم وقف مع الشعب من أجل وردد معه الشعب تحيا مصر حرة أبية، وعلاقة الإمارات ومصر علاقة متفردة وأمن مشترك ومتضامن ويا مرحبا بالرئيس عبدالفتاح السيسي في بلده الإمارات».

وغردت مريم الكعبي «العلاقة بين البلدين هي ضوء أمل في ملفات المنطقة المعتمة أهلا بالسيسي في وطنه الثاني»، وبين محمد المحرمي «وقفة الشجعان للشجعان ليس بالغريب على رجال كهؤلاء الرجال حفظهم الله مصر والإمارات عينان في رأس، ودولة الإمارات برئاسة سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله تسير على نهج والدنا المؤسس زايد، وعودة مصر للمشهد ونهوضها ووقوفها بجانب أشقائها أمر مفرح فأهلًا بمن أعاد لمصر سعادتها ودورها»، وغرد ماجد بن وقيش الظاهري «واصل يا بوخالد ونحن لك فدا حب شعب الإمارات الأصيل لمصر وشعبها ورئيسها كل يوم يزداد بود»، وأشار حمد المطيوعي «مرحباً بك يا فخامة الرئيس في بلدك الإمارات بين إخوانك وأهلك»، وتفاعل عبدالعزيز «مرحباً بك يا زعيم أرض الكنانة حللت أهلاً ونزلت سهلاً».

زعيم تاريخي

وأشار عبدالله المنصوري «أهلاً بزعيم مصر التاريخي الذي أعاد لمصر هيبتها وابتسامتها في دار زايد مرحباً بك يا الريس»، وبين ممدوح سليم «عاشت مصر وعاشت الإمارات. الله يحفظ بلادنا. ويبعد عنا شر الحاقدين والكارهين»، وتفاعل مانع الشامسي «يا مرحبا مليار بالسيسي ولا يسدن مرحباً مليار بقائد مصر الحبيبة»، في حين دون ناصر حمد «الترحيب بالضيوف من شيم الكرام وهو كرم أخلاق فـ أهلاً ومرحباً بأهل مصر وبرئيسها وجميع الضيوف»، وأشار فهد المقبالي «نورت الحتة يالسيسي والحمد لله على السلامة».

وتفاعل يعقوب الريسي: «الزعيم الذي ضحى بحياته من أجل أن تحيا مصر وضرب بيد من حديد كل خوان لئيم وأرجع أرض الكنانة كل حضن العروبة والمسلمين»، وقال بو عمر الزعابي «بيتك ومطرحك يا فندم»، وأشار علي بن سليم « أهلاً بمصر وزعيمها عبدالفتاح السيسي

مصر لنا وحنا لها»، وتفاعل بويعقوب «مصر في قلوب الإماراتيين، علاقات عبر التاريخ حفظ الله بلادنا من كل مكروه وجعلها دار أمن وأمان»، وبين طيب المنصور «نورت الحتة يا ريس مرحباً في بلدك الثاني من القلب للقلب»، وأشار عمر الساعدي «يا خصيم الدار شوف وموت غصه علاقة الإمارات بمصر أكبر من تفكير حاقد سفيه إخونجي الإمارات ترحب بالسيسي أهلاً وسهلًا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"