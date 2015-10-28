(#الإمارات_ترحب_بالسيسي) يتصدر ترند الإمارات

أشاد مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإمارات، حيث تهافتت التغريدات مع وسم حمل اسم (#الإمارات_ترحب_بالسيسي) حيث تصدر الوسم نسبة تزيد على 7 ملايين مشاهدة حول العالم، وحملت تغريداتهم مدى قوة العلاقة التي تجمع البلدين.

وغرد فرسان الإمارات: الإمارات ترحب بالسيسي، رجل عظيم وقف مع الشعب من أجل مصر وردد معه الشعب تحيا مصر حرة أبية، وعلاقة الإمارات ومصر علاقة متفردة وأمن مشترك ومتضامن ويا مرحبا بالرئيس عبدالفتاح السيسي في بلده الإمارات».

وغردت مريم الكعبي «العلاقة بين البلدين هي ضوء أمل في ملفات المنطقة المعتمة أهلا بالسيسي في وطنه الثاني»، وبين محمد المحرمي «وقفة الشجعان للشجعان ليس بالغريب على رجال كهؤلاء الرجال حفظهم الله مصر والإمارات عينان في رأس، ودولة الإمارات برئاسة سيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله تسير على نهج والدنا المؤسس زايد، وعودة مصر للمشهد ونهوضها ووقوفها بجانب أشقائها أمر مفرح فأهلًا بمن أعاد لمصر سعادتها ودورها»، وغرد ماجد بن وقيش الظاهري «واصل يا بوخالد ونحن لك فدا حب شعب الإمارات الأصيل لمصر وشعبها ورئيسها كل يوم يزداد بود»، وأشار حمد المطيوعي «مرحباً بك يا فخامة الرئيس في بلدك الإمارات بين إخوانك وأهلك»، وتفاعل عبدالعزيز «مرحباً بك يا زعيم أرض الكنانة حللت أهلاً ونزلت سهلاً».

زعيم تاريخي

وأشار عبدالله المنصوري «أهلاً بزعيم مصر التاريخي الذي أعاد لمصر هيبتها وابتسامتها في دار زايد مرحباً بك يا الريس»، وبين ممدوح سليم «عاشت مصر وعاشت الإمارات. الله يحفظ بلادنا. ويبعد عنا شر الحاقدين والكارهين»، وتفاعل مانع الشامسي «يا مرحبا مليار بالسيسي ولا يسدن مرحباً مليار بقائد مصر الحبيبة»، في حين دون ناصر حمد «الترحيب بالضيوف من شيم الكرام وهو كرم أخلاق فـ أهلاً ومرحباً بأهل مصر وبرئيسها وجميع الضيوف»، وأشار فهد المقبالي «نورت الحتة يالسيسي والحمد لله على السلامة».

وتفاعل يعقوب الريسي: «الزعيم الذي ضحى بحياته من أجل أن تحيا مصر وضرب بيد من حديد كل خوان لئيم وأرجع أرض الكنانة كل حضن العروبة والمسلمين»، وقال بو عمر الزعابي «بيتك ومطرحك يا فندم»، وأشار علي بن سليم « أهلاً بمصر وزعيمها عبدالفتاح السيسي

مصر لنا وحنا لها»، وتفاعل بويعقوب «مصر في قلوب الإماراتيين، علاقات عبر التاريخ حفظ الله بلادنا من كل مكروه وجعلها دار أمن وأمان»، وبين طيب المنصور «نورت الحتة يا ريس مرحباً في بلدك الثاني من القلب للقلب»، وأشار عمر الساعدي «يا خصيم الدار شوف وموت غصه علاقة الإمارات بمصر أكبر من تفكير حاقد سفيه إخونجي الإمارات ترحب بالسيسي أهلاً وسهلًا».