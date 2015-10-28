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الرئيس الإستوني يطلع على جامع الشيخ زايد الكبير

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الرئيس الإستوني يطلع على جامع الشيخ زايد الكبير الرئيس الإستوني يطلع على جامع الشيخ زايد الكبير

زار الرئيس الإستوني توماس هندريك الفيس، صباح أمس، جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، حيث تجول في مختلف أروقة الجامع، واطلع على تاريخ الصرح الكبير وبدايات تأسيسه، وتعرف من خلال أحد المرشدين الثقافيين في مركز جامع الشيخ زايد الكبير على فنون العمارة الإسلامية ،التي تتجلى بوضوح في جميع أرجائه، كما زار الضيف ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستذكر صفاته وقيمه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم، وفي نهاية الزيارة تم إهداء الضيف نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

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