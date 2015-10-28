وفاة مقيمين وإصابة مواطن إثر سقوط مقذوفات على نجران

نجران - علي عون اليامي

سقطت صباح امس الثلاثاء عدة مقذوفات من داخل الاراضي اليمنية على مدينة نجران نتج عنها وفاة مقيمين واصابة مواطن. وصرح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير آل جرمان الشهراني بأنه عند الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء باشر رجال الدفاع المدني بلاغا عن سقوط عدة مقاذيف عسكرية من داخل الاراضي اليمنية داخل مدينة نجران مما نتج عنه مقتل مقيمين اثنين وإصابة مواطن، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

‏