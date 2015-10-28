مشايخ نجران: نجدد العهد والولاء لحكومتنا الرشيدة.. ودماؤنا وأبناؤنا وأموالنا فداء للوطن

أعرب عدد من مشايخ وأعيان وأهالي منطقة نجران عن استنكارهم وشجبهم وأسفهم لما حدث بعد صلاة مغرب أول من أمس من اعتداء على المصلين في بيت من بيوت الله في حي (دحضة) بمنطقة نجران، ووصفوا في تصريحات ل»الرياض» ما حدث بأنه عمل إرهابي جبان، مؤكدين على وقوفهم ضد هذا التصرف الأرعن الرخيص والذي يقف خلفه أعداء الوطن؛ الذين يسعون من خلال هؤلاء المغرر بهم إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن، وزرع الفتنة بين مواطنية دون إدراك منهم لمتانة وقوة التلاحم الوطني بين القيادة وشعبها الوفي.

عمل إجرامي

وقال الشيخ أحمد الجمالي المكرمي «إننا في منطقة نجران قبل أن نستنكر ونشجب هذا العمل الإجرامي الذي أقدم عليه هذا الإرهابي المغرر به من الفئة الضالة نعزي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، وولي ولي العهد، والشعب السعودي الوفي بصفة عامة وأهالي الشهداء، ونؤكد أن الإسلام بريء ممن نفذ هذه الجريمة، أو خطط لها؛ لأنهم فئة ضالة يجهلون ما يقومون به من أعمال مشينة تتنافى مع ديننا الحنيف وسنة نبينا الكريم، ولن تزيدنا إلا ترابطا وتلاحما مع قيادتنا الرشيدة».

ووصف الشيخ المكرمي عناصر هذه التنظيمات الإرهابية بالجهال، وقال «نحن جميعاً نتبرأ مما يقومون به من أعمال مشينة سواء في منطقة نجران أو أي منطقة من مملكتنا الغالية، وسنقف مع دولتنا -رعاها الله- ضد هؤلاء البغاة الذي يحاولون جاهدين إثارة الفتنة، وشق الصف، وسيظلون عاجزين -بحول الله- عن تحقيق آمالهم، سائلين الله العلي القدير للشهداء بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل».

عمل لايرضاه أي مسلم

وقال الشيخ علي بن جابر أبوساق «إن حادثة التفجير في مسجد المشهد بحي دحضة بمنطقة نجران عمل إجرامي لا يرضاه أي مسلم في قلبه ذرة إيمان فكيف لمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم وهو يؤدي الصلاة في بيت من بيوت الله».

ودعا الله أن يمكن حكومتنا الرشيدة من القضاء على مثل هذه الفئة الضالة التي لا يهمها إلا ترويع الآمنين وقتلهم، مطالباً بتطبيق أشد العقوبات بحقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وجدد العهد والولاء والطاعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وسمو وولي العهد، قائلاً «إننا وأبناءنا وأموالنا تحت رهن إشارة حكومتنا الرشيدة، وسنكون يداً واحدة ضد من يحاول أن يمس بأمن الوطن واستقراره»، سائلاً الله أن يتقبل شهداء هذه الجريمة برحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته.

رفض للإجرام

من جانبه، قال الشيخ سلطان بن منيف «إن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يقوم بها إلا أشخاص قد غرر بهم ممن لا يخافون الله، وناكرين للنعمة التي أنعم الله بها على عبادة في هذا الوطن».

واستنكر ابن منيف هذا العمل الإجرامي، وقال «إننا نرفضه تماماً ولا نقبله.. أنا وقبائلي الصغير منهم قبل الكبير، وهذا عمل لا يرضي الله وهو مخالف لسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فالمسلم لا يقتل أخاه المسلم، ومن يفعل ذلك فالإسلام بريء منه».

وتساءل.. ما ذنب من قتلوا وهم يؤدون الصلاة، وقال «إنها أفعال إجرامية يريدون ومن وراءهم إثارة الفتنة والمذهبية بين المواطنين، ولن يستطيعوا؛ لأن تلاحمنا مع قيادتنا متين، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه الفئة الخبيثة إلى رشدهم؛ فيكفوا عن محاولاتهم وأفعالهم المشينة بحق الوطن والمواطن.

وقال ابن منيف «باسمي وباسم قبائلي نجدد العهد والولاء لحكومتنا الرشيدة ودماؤنا ومالنا فداء للوطن، وسوف نقف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، ونحن على ثقة بأن حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، قادرة على استئصال وقطع جذور هذه الفئة الخبيثة التي تضر بوطنها وأهلها لخدمة الأعداء والمتربصين بأمن هذا الوطن العزيز الذي سيبقى شامخاً عزيزاً متمسكاً بعقيدته وكتاب الله وسنة رسوله».

دليل فكر خاطئ

واستنكر الشيخ جابر بن شرفي أبوساق ما حدث من عمل إجرامي بغيض نفذه أحد أفراد الفئة الضالة، والذي لا يمت للدين بصلة، قائلاً «هو دليل فكر خاطئ مضلل الهدف، وهو إرباك الأمن وقتل واستهداف المواطنين الآمنين، وهذا عمل خوارج عصرنا الحاضر، ولم تكن الأولى فقد سبق لهم أن استهدفوا وزارة الداخلية والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد في مختلف مناطق المملكة واستهدفوا رجال الأمن».

وقال «نحن في منطقة نجران جزء من هذا الوطن الكبير، ويؤسفنا هذا العمل الإجرامي الجبان، والذي نرفضه ويرفضه مجتمعنا بكل أطيافه، وبجهود مباركة من حكومتنا الرشيدة سنحارب هذه الفئة وكل من يحاول الإخلال بأمن بلادنا، وكل من يعتدي على الممتلكات والأرواح، ولن يجدوا لهم طريقا في التأثير على اللحمة الوطنية والتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة قلباً وقالباً».

وأضاف أن من واجبنا أن نعزي قيادتنا الرشيدة قبل أن نعزي نفوسنا.

التفاف حول القيادة

إلى ذلك، عبر عدد من المواطنين عن حزنهم من هذا العمل الإجرامي الشنيع حيث قال محسن ال مرضمة مدير مكتب التعليم بالجربة عن فخره واعتزازه بأن عمه الشهيد علي آل مرضمة ذهب فداء لدينه ومليكه ووطنه، وقال «التفاف القيادة والشعب السعودي وتأثرهم في هذا الحادث الأليم دليل على تلاحمنا جميعاً في وجه هؤلاء البغاة الحاقدين».

وقال المواطن ناصر علي ال زليق والمواطن صالح مبارك عسلان «استهدف المجرمون المساجد في مختلف مناطق المملكة والمجمعات السكنية والجهات الحكومية فازداد تلاحم الشعب مع القيادة الحكيمة، ونحن واثقون أن حكومتنا الرشيدة ستخرج الفئران الضالة من جحورها، وتنزل بهم أشد العقاب، وكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن واستقراره».