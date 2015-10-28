جائزة الشيخ محمد بن صالح تستعرض أعمالها في الملتقى الشرعي لذوي الإعاقة

[ تشارك جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة بالمعرض المصاحب للملتقى الشرعي الأول لذوي الإعاقة الذي يقام اليوم، ويفتتح برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

وأوضح المشرف العام على الجائزة الدكتور ناصر الموسى أن الجائزة تشارك في المعرض المصاحب للملتقى بجناح، حيث تعرض فيه أعمال الجائزة وأهدافها وسيرة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان، كما يتم التعريف بالجائزة وأهدافها وأعمالها للزائرين والزائرات ويتم أيضا توزيع بروشور الجائزة عليهم، مؤكدا أن للجائزة دورا مهما وعظيما في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية الخاصة وفي المشاركة المجتمعية، حيث تبذل الأستاذة جواهر بنت محمد بن صالح بن سلطان قصارى جهدها مع فريق العمل في الجائزة للوصول إلى الأهداف العظيمة التي أسست من أجلها الجائزة.

ويهدف الملتقى بيان الأحكام الشرعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتثقيف المتعاملين مع هذه الشريحة المهمة في الجوانب الشرعية، ويبين الأساليب الصحيحة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشريعة الإسلامية والطرائق الأفضل في اندماجهم بالمجتمع، وأكد أحمد العوين الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد الخيرية أن الملتقى الذي يقام بالشراكة مع جامعة الملك سعود في الجانب العلمي وقف على اكتمال لجانه التنظيمية صاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والتركيز في وسائل التواصل الحديثة للوصول إلى ذوي الإعاقة وذويهم والتعاون مع الجهات الإعلامية للمساهمة في إيصال رسالة الملتقى، موضحا إن ارتفاع عدد ذوي الإعاقة في المملكة إلى 1.5 مليون شخص يؤكد ضرورة الإيمان بحقوق هذه الفئة والمساعدة على دمجهم في المجتمع والاستفادة من عطائهم كلٌّ وفق قدراته ومنحهم المساحة للتعبير عن احتياجاتهم ومناقشة قضاياهم والمساهمة في نشر المفاهيم والتحديات الخاصة بالإعاقة، إضافة إلى دعم مقدمي الرعاية لهم وذلك هو مفهوم التعامل الإسلامي تجاه هذه الفئة الغالية.