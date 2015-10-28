جموع غفيرة تشيع الشهيدين آل مرضمة والزقزق

شيعت جموع غفيرة أمس شهيدي التفجير الآثم في مسجد المشهد بحي دحضة بمنطقة نجران أول من أمس.

وأدى المصلون صلاة الميت على الشهيدين علي أحمد آل مرضمة وسعيد سالم الزقزق في مسجد الشيخ ابن ركبان بالفيصلية.

وشهد دفن الشهيدين عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم لفقد الشهيدين، مؤكدين أن هذا العمل الجبان لن يزيد المواطنين في المملكة إلا تلاحماً وتماسكاً.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد أوضح بأنه تبين من إجراءات التثبت من هوية مرتكب هذه الجريمة النكراء بأنه المواطن سعد سعيد سعد الحارثي، من مواليد 1402/11/10ه.

من جانب آخر، تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس أمس المصابين المنومين في مستشفى الملك خالد بنجران جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع ليلة أمس، في مسجد المشهد بحي دحضة.

ونقل خلال الزيارة تحيات وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومنسوبي الوزارة، متمنياً لهم الشفاء العاجل، كما حث العاملين وجميع الكوادر الطبية بالمستشفى على تقديم العناية الطبية الفائقة للمصابين واللازمة بما يضمن سلامتهم وخروجهم من المستشفى بصحة جيدة.

من جانبهم، عبر المصابون عن امتنانهم وشكرهم للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من خدمات صحية متقدمة.