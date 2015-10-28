أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جموع غفيرة تشيع الشهيدين آل مرضمة والزقزق

Google+ Print
جموع غفيرة تشيع الشهيدين آل مرضمة والزقزق جموع غفيرة تشيع الشهيدين آل مرضمة والزقزق

    شيعت جموع غفيرة أمس شهيدي التفجير الآثم في مسجد المشهد بحي دحضة بمنطقة نجران أول من أمس.

وأدى المصلون صلاة الميت على الشهيدين علي أحمد آل مرضمة وسعيد سالم الزقزق في مسجد الشيخ ابن ركبان بالفيصلية.

وشهد دفن الشهيدين عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم لفقد الشهيدين، مؤكدين أن هذا العمل الجبان لن يزيد المواطنين في المملكة إلا تلاحماً وتماسكاً.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد أوضح بأنه تبين من إجراءات التثبت من هوية مرتكب هذه الجريمة النكراء بأنه المواطن سعد سعيد سعد الحارثي، من مواليد 1402/11/10ه.

من جانب آخر، تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الصيدلي صالح بن سعد المؤنس أمس المصابين المنومين في مستشفى الملك خالد بنجران جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع ليلة أمس، في مسجد المشهد بحي دحضة.

ونقل خلال الزيارة تحيات وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومنسوبي الوزارة، متمنياً لهم الشفاء العاجل، كما حث العاملين وجميع الكوادر الطبية بالمستشفى على تقديم العناية الطبية الفائقة للمصابين واللازمة بما يضمن سلامتهم وخروجهم من المستشفى بصحة جيدة.

من جانبهم، عبر المصابون عن امتنانهم وشكرهم للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من خدمات صحية متقدمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية