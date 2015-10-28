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ذهبية الصحة لمدرسة ابتدائية بالمدينة

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    فازت ابتدائية عبدالله بن حنظلة رضي الله عنه والتابعة لمكتب التعليم - غرب المدينة المنورة بالجائزة الذهبية للمدارس المعززة للصحة بمنطقة المدينة المنورة والتي تقدمها وزارة التعليم ممثلة بإدارة الصحة المدرسية سنويا للمدارس المنفذة لبرامج الصحة المدرسية على مدار العام، وجاء فوز المدرسة نظير تحقيقها جميع متطلبات الصحة والتي ينعكس أثرها على الطلاب ومنسوبيها من معلمين وهيئة إدارية وتحقيقاً للوصول إلى بيئة مدرسية جاذبة بجميع مكوناتها، وتم تتويج المدرسة بهذا الإنجاز خلال الحفل السنوي لتكريم المدارس المعززة للصحة بمنطقة المدينة المنورة والذي أقيم مؤخراً برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم.

مدير مكتب التعليم - غرب المدينة المنورة الدكتور حميد بن محمد الأحمدي هنأ مدير المدرسة القائد التربوي الأستاذ بندر عسيلان وجميع منسوبيها من معلمين وطلاب على هذا الإنجاز المتميز.

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