إدانات عربية وإسلامية للتفجير الآثم في مسجد المشهد

أدانت مملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة الإيسيسكو والأزهر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في منطقة نجران.

فقد عبرت مملكة البحرين عن إدانتها بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد المشهد بحي الدحضة بمدينة نجران أول من أمس وأسفر عن استشهاد أحد المصلين وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى أهالي وذوي الشهيد وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كل الشرائع والأديان السماوية والقيم الإنسانية ويهدف إلى إرهاب المواطنين، وإحداث الفتنة، وإيجاد الفرقة بين المسلمين.

وأكدت موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للمملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لترسيخ الأمن وبسط الاستقرار في جميع أنحاء المملكة، مجددة مطالبتها بتعزيز الجهود الدولية الرامية للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.

من جهتها، أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجير الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد أحد المصلين وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مشددة على وقوف دولة قطر إلى جانب المملكة وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

وأعربت الخارجية القطرية عن قلقها حيال تزايد العمليات التفجيرية التي تستهدف بيوت الله والمصلين الأبرياء، وتهدف إلى زعزعة الأمن وإيجاد الفتنة، مؤكدة رفض قطر الكامل لأعمال العنف والإجرام.

وعبر البيان عن خالص تعازي دولة قطر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولحكومة وشعب المملكة ولذوي الشهيد، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بشدة هذا العمل الإرهابي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د. محمد المومني في تصريح صحافي «إن الإرهاب يضرب بأبشع صوره وأساليبه، بسفك دماء الأبرياء الآمنين وقتل النفس التي حرم الله ولا يراعي منفّذوه حرمة بيوت الله».

وجدد تضامن بلاده مع المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة لمواجهة الإرهاب الأسود والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً موقف بلاده الحازم والثابت في رفض كافة أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها.

من جهة أخرى، دانت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي الجريمة النكراء.

وعبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي د. عبدالله التركي في بيان صحافي عن بالغ أسفه باستمرار هذه الفئة المارقة في تماديها وطغيانها الإجرامي قتلاً وإفساداً في الأرض وخروجاً عن تعاليم الدين الإسلامي.

وبين أن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن في المملكة وترويع الآمنين المصلين في بيوت الله تتعارض مع كل القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والدولية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها.

كما دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) التفجير الإرهابي، وقالت في بيان لها «إن هذا العمل الإرهابي جريمة نكراء وفساد في الأرض، وإن من قام به وخطط له عدو للإسلام ومحارب له، وإن استهداف المساجد وقتل المصلين الأبرياء من أكبر الجرائم وتعد بمثابة محاربة الله ورسوله».

وأكدت المنظمة وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب واستئصال شأفته وحماية البلاد من شروره.ودان الأزهر من جانبه التفجير الإرهابي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.وقال في بيان له «إن الدين الإسلامي الحنيف ينبذ العنف والتطرف بكافة صوره وأشكاله، وأمر بالتصدي لمرتكبي هذه الأعمال الإجرامية، والقضاء عليهم، وتوعدهم في الآخرة بالعذاب الشديد جزاء بشاعة جرائمهم».

وجدد الأزهر مساندته لجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مواجهة الإرهاب والتطرف، مثمنا دورها في دعم قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.