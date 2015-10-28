أمير الباحة: العمل الإرهابي الجبان لن يزعزع أمن الوطن والمواطن

استنكر صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة الحادث الإجرامي الذي استهدف مسجد المشهد بمنطقة نجران، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزعزع أمن الوطن والمواطن وإنما يزيد من تلاحمهما للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

وبين سموه خلال لقائه الأسبوعي « الاثنينية» في قصر البريدة بمدينة الباحة القضاة، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، ومحافظي المحافظات، وأعضاء مجلس المنطقة، ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل، وجمعاً من المواطنين أن حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - تواصل جهودها في محاربة الإرهاب واجتثاث منابعه الفكرية، لحفظ أمن البلاد، وحماية شباب الوطن من الأفكار الضالة في جميع مناطق المملكة.

ونوه سمو أمير الباحة بما تتميز به هذه البلاد المباركة من قوة ووحدة وتكاتف بين الشعب وقيادته للوقوف في وجه كل طامع وكل من يفكر بالإخلال بأمن هذا الوطن، سائلاً سموه الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.

ورفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أحر التعازي والمواساة للقيادة الحكيمة - أيدها الله - وأسر وذوي الشهداء، داعياً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بعد ذلك، ناقش سموه والحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنمية منطقة الباحة ومحافظاتها.

حضر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله القرني، ووكيل إمارة منطقة الباحة د. حامد الشمري، وأمين منطقة الباحة م. محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة العميد علي آل هادي، ومستشار سمو أمير المنطقة عبدالله الخربوش ومدير عام العلاقات العامة والاعلام خضر الغامدي، وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.