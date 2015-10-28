الحامد مديراً لتعليم البدائع والخليفة والسلامة مساعدين

البدائع - فهد اللويحق

‏أصدر مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبدالله بن ابراهيم الركيان عددا من القرارات جاء ابرزها تكليف الاستاذ صالح بن عبدالله الحامد مديرا لمكتب التعليم بمحافظة البدائع (بنين) لمدة عام دراسي قابل للتجديد. وتكليف الاستاذ صالح بن عبدالله الخليفة مساعدا للشؤون التعليمية بمكتب البدائع (بنين) لمدة عام دراسي قابل للتجديد. فيما تم تكليف الأستاذ سليمان بن علي السلامة مساعدا للشؤون المدرسية بمكتب البدائع (بنين) لمدة عام دراسي قابل للتجديد.