تيار المستقبل وحزب الله اللبنانية يؤكدان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه

>أكد كل من تيار المستقبل وحزب الله تمسكهما بالحوار بينهما وضرورة استكماله واتفقا على تعزيز الأمن فى كل المناطق اللبنانية واستكمال الإجراءات المتفق عليها فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى بيان مقتضب صدر مساء عن جلسة الحوار العشرين بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" التى عقدت مساء أمس فى مقر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى وذلك رغم التوتر بين الحزب والتيار والذى وصل للتلويح من قبل الجانبين بالانسحاب من الحوار.

وأكد المجتمعون إصرارهم على التمسك بالحوار و واستكماله وشددوا على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومة ومجلسا نيابيا لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية.

مثل تيار المستقبل فى الجلسة نادر الحريرى مدير مكتب رئيس التيار سعد الحريرى ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، ومثل حزب الله المعاون السياسى للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، كما حضر الجلسة وزير المالية اللبنانى على حسن خليل ممثلا لرئيس مجلس النواب راعى الحوار.

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