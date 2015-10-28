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مرتضى منصور: لن نجري وراء كل مدرب للزمالك ' بالخرزانة ' بعد كل هفوة

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مرتضى منصور: لن نجري وراء كل مدرب للزمالك ' بالخرزانة ' بعد كل هفوة مرتضى منصور: لن نجري وراء كل مدرب للزمالك ' بالخرزانة ' بعد كل هفوة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على استمرار جوزفالدو فيريرا المدير الفني في منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق رغم التعادل مع أسوان سلبيا في الدوري المصري.

وكان منصور قد أكد اتخاذ الإدارة قرارات بخصوص الجهاز الفني سيعلنها بعد أول ثلاث مباريات في الدوري المصري. فاز الزمالك في الأولى وتعادل في الثانية.

وقال منصور في حفل جمعية شؤون اللاعبين المحترفين يوم الثلاثاء: "لن أجري وراء كل مدرب بالخرزانة بعد كل مباراة.. فيريرا باق في منصبه بجهازه كامل".

وأضاف "الفكرة الوحيدة المطروحة هي إدخال مدرب مصري مع باقي الجهاز دون تغييره.. لكن لا توجد نية سواء نترك فيريرا أو هو سيهرب مثلما يشاع".

وتابع "طبيعي أن يحدث إخفاقات للفريق لكننا ملتزمون بعقدنا مع فيريرا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري يوم 31 أكتوبر الجاري بالجولة الثالثة.

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