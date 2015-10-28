حازم إمام: البطل لا يكون بطلا من موسم واحد.. وسنعود أقوى

البطل لا يتم تصنيفه بطلا لمجرد أنه فاز بالدوري لموسم واحد. يجب أن يكرر ذلك الإنجاز، هكذا يقر حازم إمام قائد الزمالك في تصريحاته لـFilGoal.com.

وحضر حازم إمام تكريمه مع لاعبي الأهلي والزمالك أثناء حصد جوائز جمعية شؤون اللاعبين المحترفين.

وأجاب إمام "من الطبيعي أن يتم تكريم البطل. وهذا يسعدني الليلة جدا".

وأضاف "لكننا نعلم جيدا أن البطل لا يكون بطلا لمجرد فوزه ببطولة واحدة".

وشدد "يجب أن نفوز بأكثر من بطولة. نعلم ذلك، كل لاعبي الزمالك يعرفون هذا ويبحثون عنه وقادرون على تحقيقه".

وعن فقدان الزمالك لنقطتين في التعادل مع أسوان، عقب إمام "هناك إجهاد. نحن خضنا كما كبيرا جدا من البطولات".

ثم استدرك "لكن مع فترة التوقف المقبلة سنحصل على راحة كافية. وسنعود أقوى".