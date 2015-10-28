لو عندك بقع سودة فى بشرتك.. تعرف على نوعها وطرق علاجها

أرسلت قارئة تسأل: أنا شابة فى الثلاثين من عمرى وأعانى من ظهور بقع سوداء ببشرتى، واستخدمت الكثير من العلاجات المختلفة للتخلص من هذه البقع، وأريد التعرف على أسباب ظهورها، وطرق التخلص منها؟.

فى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك نسبة كبيرة من السيدات اللاتى تعانين من مشكلة ظهور بعض البقع السوداء على البشرة، وفى هذه الحالة يجب الذهاب إلى طبيب جلدية لتحديد نوعها وتحديد العلاج.

ويقدم رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنواع الإصابة بالبقع السوداء فى البشرة، ومنها:

>1- النوع الأول: تصاب به السيدات أثناء فترة الحمل، وهذا النوع يطلق عليه الكلف يظهر على هيئة مساحات غامقة اللون على الخدين.

>2- النوع الثانى: يصاب به الشخص عند التعرض لأشعة الشمس بشكل دائم، وخاصة السيدات بسبب وضع مستحضرات التجميل والعطور، فتزداد فرص الإصابة بالبقع.

>3- النوع الثالث: يظهر على هيئة مساحات داكنة فى الجلد وتصيب الخدين والجبهة، والأكثر عرضة للإصابة به هم أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى الكبد والسكر والقلب.

>4- النوع الرابع: النمش يظهر فى الوجه على هيئة نقط صغيرة ذات اللون البنى وخاصة فى الخدين والأنف، وهذا نتيجة عن وجود عوامل وراثية ويزيد عند لتعرض للشمس.

ويقدم استشارى الأمراض الجلدية، أهم طرق العلاج للحفاظ على جلدك من البقع السوداء، ومنها:

>1- عند التعرض للشمس ينصح بعدم وضع المكياج على البشرة.

>2- علاج كلف الحمل بوضع بعض الكريمات التى تساعد على ازالة اللون أو التقشير أو الليزر.