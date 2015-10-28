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ضبط عاطل هارب من المؤبد بحوزته طبنجة برتا وبانجو بصان الحجر بالشرقية

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ضبط عاطل هارب من المؤبد بحوزته طبنجة برتا وبانجو بصان الحجر بالشرقية ضبط عاطل هارب من المؤبد بحوزته طبنجة برتا وبانجو بصان الحجر بالشرقية
تمكن ضباط مباحث صان الحجر ،بالشرقية، مساء أمس الثلاثاء ، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل هارب من عقوبة المؤبد وبحوزته بانجو وطبنجة برتا.

تلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة صان الحجر ، يفيد قيام النقيب محمود كمال رئيس مباحث صان ومعاونيه الملازم اول أحمد دياب والملازم أول محمد عرفة ، من ضبط "محمد م م ج " وشهرته محمد البياضي 27 سنة عاطل ومقيم أوعريضة دائرة المركز ،وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 19734 لسنة 2013 جنايات الحسينية ،سرقة وخطف والصادر ضده حكم بعقوبة المؤبد ،وضبط بحوزته سلاح ناري طبنجة برتا مطموسة الأرقام وطلقتين ،و3 كيلو بانجو وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7371 جنايات صان الحجر.
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