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التحفظ على 10 أطنان صلصلة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر

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التحفظ على 10 أطنان صلصلة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر التحفظ على 10 أطنان صلصلة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، بالتحفظ على 10 أطنان من المواد المستخدمة فى صناعة صلصلة الطماطم، لعدم صلاحياتها للإستهلاك الإدامى.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث بالجيزة تفيد قيام "س. ا" صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج صلصة الطماطم والكاتشب، تابع لدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئتها فى عبوات، ووضع علامة تجارية مقلدة.

وبشن حملة تموينية أسفرت عن ضبط "خ. ص" مدير المصنع، وعُثِرَ على 10 أطنان خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365

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