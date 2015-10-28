بالفيديو والصور – كيف تقابل رمضان صبحي وحازم إمام في أول ظهور بعد السوبر

للمرة الأولى بعد الاشتباك بينهما في لقاء السوبر الأخير التقى رمضان صبحي وحازم إمام لاعبا الأهلي والزمالك في حفل جمعية شؤون اللاعبين المحترفين.

وتقيم جمعية اللاعبين حفلا سنويا لاختيار الأفضل خلال الموسم المنقضي من الدوري المصري.

وشهد الحفل التقاء حازم إمام برمضان صبحي بعد اشتباك الأول بالثاني في مباراة السوبر المصري الأخيرة بعد قيام لاعب الأهلي بالاستعراض بالوقوف على الكرة.

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وأكد رمضان صبحي أنه لا توجد أزمة بينه وبين أي لاعب في الزمالك (طالع التفاصيل).

في الوقت ذاته شهد الحفل عناق بين رئيسي الأهلي والزمالك محمود طاهر ومرتضى منصور بعد الصلح الذي تم بينهما قبل لقاء السوبر (طالع التفاصيل).

شاهد 25 صورة رائعة للحفل