بالفيديو والصور- كيف استقبل مرتضى منصور فيريرا ' الأفضل في 2015 '

استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جوزفالدو فيريرا المدير الفني بالمصافحة على منصّة تكريم جمعية اللاعبين المحترفين لموسم 2014-2015.

ونال فيريرا جائزة أفضل مدير فني في الموسم الماضي.. وصعد إلى المنصة التي يقف عليها لاعبو الزمالك ومعهم رئيس النادي بجانب مجدي عبد الغني رئيس الجمعية وخالد عبد العزيز لوزير الرياضة.

مرتضى منصور لم يقبل فيريرا كعادته مع باقي اللاعبين والشخصيات الهامة واكتفى بمصافحته فقط. فيما كانت الضحكات مرسومة على شفاه المدرب البرتغالي ولاعبي الزمالك.

وتسبب فيريرا في موقف طريف مع وزير الرياضة.. عندما قام بمصافحة الجميع ثم توجه للوقوف بجانب لاعبي الزمالك دون أن يصافح خالد عبد العزيز.

ومع إصرار وجذب مجدي عبد الغني عاد فيريرا وتسلم جائزته.

ورصدت كاميرا FilGoal.com تسليم الجوائز للاعبي الزمالك وجهازه الفني.

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