تعرف على موعد معسكر منتخب مصر الأوليمبي

اتفق حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على موعد بداية معسكر فريقه استعدادا للمشاركة في دورة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد البرازيل.

وسيبدأ المعسكر يوم 13 نوفمبر بدون لاعبي المنتخب الأول وفقا لتصريحات حمادة المصري.

وقال المصري للصحفيين يوم الثلاثاء: "سيبدأ معسكر المنتخب الأوليمبي يوم 13 نوفمبر ثم ينضم لاعبو المنتخب الأول يوم 18 نوفمبر عقب خوض مباراة تشاد في تصفيات المونديال".

وأضاف "البدري استقر على تحديد مباراة ودية أحد يومي 21 أو 22 نوفمبر بالقاهرة.. وتم تكليف المدير الإداري أيمن حفاظ بمخاطبة منتخبات إفريقية".

وأردف "في حالة عدم التوصل لاتفاق مع منتخب إفريقي سننظر للعروض من المنتخبات الأسيوية خاصة أن هناك عرضا رسميا من العراق للعب بالقاهرة في هذا التوقيت".

وأتم "البدري كلف جهازه المعاون بمتابعة اللاعبين بالدوري المصري لتقييمهم وإعلان القائمة بعد انتهاء الجولة الخامسة بالدوري المصري. والكل أمامه فرصة للانضمام".