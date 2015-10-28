أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على موعد معسكر منتخب مصر الأوليمبي

Google+ Print
تعرف على موعد معسكر منتخب مصر الأوليمبي تعرف على موعد معسكر منتخب مصر الأوليمبي

اتفق حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب الأوليمبي على موعد بداية معسكر فريقه استعدادا للمشاركة في دورة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد البرازيل.

وسيبدأ المعسكر يوم 13 نوفمبر بدون لاعبي الأول وفقا لتصريحات حمادة المصري.

وقال المصري للصحفيين يوم الثلاثاء: "سيبدأ معسكر المنتخب الأوليمبي يوم 13 نوفمبر ثم ينضم لاعبو المنتخب الأول يوم 18 نوفمبر عقب خوض مباراة تشاد في تصفيات المونديال".

وأضاف "البدري استقر على تحديد مباراة ودية أحد يومي 21 أو 22 نوفمبر بالقاهرة.. وتم تكليف المدير الإداري أيمن حفاظ بمخاطبة منتخبات إفريقية".

وأردف "في حالة عدم التوصل لاتفاق مع منتخب إفريقي سننظر للعروض من المنتخبات الأسيوية خاصة أن هناك عرضا رسميا من العراق للعب بالقاهرة في هذا التوقيت".

وأتم "البدري كلف جهازه المعاون بمتابعة اللاعبين بالدوري المصري لتقييمهم وإعلان القائمة بعد انتهاء الجولة الخامسة بالدوري المصري. والكل أمامه فرصة للانضمام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"