أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 4 موظفين بمرور القطامية استولوا على أموال شهادات رخص القيادة

Google+ Print
تجديد حبس 4 موظفين بمرور القطامية استولوا على أموال شهادات رخص القيادة تجديد حبس 4 موظفين بمرور القطامية استولوا على أموال شهادات رخص القيادة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس 4 موظفين بإدارة مرور القطامية 15 يوما على ذمة التحقيق، استولوا على أموال استخراج شهادات رخص القيادة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأربعة يعملون موظفين بكشك نقابة النقل البرى التابع لوزارة القوى العاملة، وزوّروا شهادات لسائقين بمرور القطامية، ويرغبون فى استخراج شهادات مهنية مقابل 100 جنيه، وتبين أن المتهمين يستولون على قيمة الشهادة ولا يحولوها فى خزانة نقابة النقل البرى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من 10 سائقين يتهمون موظفين بإدارة النقل البرى بإعطائهم شهادات مزورة لاستخراج رخص مهنية، فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365