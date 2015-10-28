تجديد حبس 4 موظفين بمرور القطامية استولوا على أموال شهادات رخص القيادة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس 4 موظفين بإدارة مرور القطامية 15 يوما على ذمة التحقيق، استولوا على أموال استخراج شهادات رخص القيادة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأربعة يعملون موظفين بكشك نقابة النقل البرى التابع لوزارة القوى العاملة، وزوّروا شهادات لسائقين بمرور القطامية، ويرغبون فى استخراج شهادات مهنية مقابل 100 جنيه، وتبين أن المتهمين يستولون على قيمة الشهادة ولا يحولوها فى خزانة نقابة النقل البرى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من 10 سائقين يتهمون موظفين بإدارة النقل البرى بإعطائهم شهادات مزورة لاستخراج رخص مهنية، فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.