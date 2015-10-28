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الداخلية: إلقاء القبض على الشاب المعتدى على فتاة المول بمصر الجديدة

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الداخلية: إلقاء القبض على الشاب المعتدى على فتاة المول بمصر الجديدة الداخلية: إلقاء القبض على الشاب المعتدى على فتاة المول بمصر الجديدة
أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الشاب بطل مقطع الاعتداء على فتاة داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة الجديدة، موضحا أن الشاب متواجد الآن بقسم شرطة مصر الجديدة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله حيال الواقعة المتهم فيها.

وأضاف عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، أن واقعة الاعتداء على هذه الفتاة تمثل جريمة كبرى لا يمكن لرجال الأمن التهاون ولا التقاعس عنها، مشيرا إلى أن الفتاة فور وقوع الحادث توجهت إلى قسم شرطة مصر الجديدة وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وعقب ذلك تعامل رجال الأمن مع الواقعة بدءا من جمع المعلومات وإجراء التحريات حتى تمكنوا من التوصل إلى شخصية مرتكب الواقعة الحقيقى، وتم إلقاء القبض عليه بأسرع وقت واتخاذ الإجراءات القانونية حياله استعدادا لعرضه على النيابة العامة.

وفى السياق ذاته، قالت الفتاة المعتدى عليها "سمية"، فى مداخلة هاتفية للعاشرة مساء، أن ما قام به رجال الأمن يؤكد على يقظة رجال الأمن المصرى وأن الشرطة فعلا فى خدمة الشعب وليس مجرد شعار، معربة عن بالغ سعادتها لسرعة إلقاء القبض على الجانى، وأنها كانت فاقدة الأمل فى إلقاء القبض عليه خاصة وأنه هرب فور الواقعة دون أن يتعرف على هويته الشخصية أحد من أمن المول التجارى مما أصابها بحالة من الغضب وشعورها بأنها لن تستطيع أن تأخذ حقها .

ووجهت سمية الشكر لجميع رجال الأمن المصرى عامة، ورجال قسم شرطة مصر الجديدة خاصة لما قاموا به من جهد بذلوه حتى تمكنوا من سرعة تحديد هوية المعتدى وإلقاء القبض عليه فورا .

وكان "اليوم السابع" نشر فيديو اعتداء الشاب على الفتاة بالضرب بعد أن حاول التحرش بها فى إحدى المجمعات التجارية بشارع الأهرام فى منطقة الكوربة بمصر الجديدة، لافتة إلى أن أمن المجمع التجارى أوقفه فى الحال بعد تعديه بالضرب عليها.

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مصر 365

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