أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..إبراهيم عيسى: ضعف التصويت "خيبة".. ويحذر من دعوات"حزب الرئيس"

Google+ Print
بالفيديو..إبراهيم عيسى: ضعف التصويت "خيبة".. ويحذر من دعوات"حزب الرئيس" بالفيديو..إبراهيم عيسى: ضعف التصويت "خيبة".. ويحذر من دعوات"حزب الرئيس"
علق الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، على استمرار ضعف الإقبال الانتخابى، قائلاً: "تصويت المصريين بالخارج أقل من 50% من المرحلة الأولى.. إحنا "بندحدر"، وهذا خيبة جامعة مانعة مقلقة فى كل شىء".

وقال "عيسى"، إن الذين يطمأنون للمشهد الانتخابى غافلون لحقيقة مجتمعهم ويبذلون جهدا فيما أسماه "التطبيل والزمر" للدولة والحاكم والمؤسسات والأجهزة، وليسوا مهمومين بها، لافتا إلى هذا استعادة لمشاهد ما قبل 25 يناير، "لما الناس كفرانة بالديمقراطية وغير مؤمنة أن التغيير بالصندوق".

وأضاف عيسى، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "لو المجتمع السياسى فاهم فعليه أن يطالب المحافظ والعمدة فى القرية بالانتخابات لصنع حيوية وتعريف المجتمع أن الصندوق الانتخابى هو الطريق للتغير، وفتح مسار ديمقراطى وغلق المسار الاحتجاجى".

كما استنكر، الدعوات المطالبة بحزب سياسى للرئيس السيسى، قائلاً "هذا كلام يحمل نفس الدعوات المطالبة بمحكمة ثورية..هذا كلام عبيط وأهبل..مافيش محكمة ثورية بل تصفية حسابات ودم ومافيش عدالة بالمحاكم الثورية، وهذا ما جربناه فى العزل السياسى.. والحزب السياسى للرئيس تجمع منافقين".

وأوضح أن الرئيس السيىسى، لا يثق إلا فى أبناء المؤسسة الوطنية فى الجيش، فكيف يمكنه من خلالهم بناء حزب سياسى بتلك الخبرات، مضيفاً: "فى حب دى عملتها الأجهزة، فجرى الجميع وراءها باعتبار أن الرئيس راضى عليها، كما أن البعض ينضم لحزب مستقبل وطن بعد توسط الأجهزة فى مصر، بحجة أنه حزب جيد والدولة راضية عنه".


>- بالفيديو.. إبراهيم عيسى:لن نسمح بالحديث عن تعديل فترة السيسى.."مدتين كفاية"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"