بالفيديو..إبراهيم عيسى: ضعف التصويت "خيبة".. ويحذر من دعوات"حزب الرئيس"

علق الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، على استمرار ضعف الإقبال الانتخابى، قائلاً: "تصويت المصريين بالخارج أقل من 50% من المرحلة الأولى.. إحنا "بندحدر"، وهذا خيبة جامعة مانعة مقلقة فى كل شىء".

وقال "عيسى"، إن الذين يطمأنون للمشهد الانتخابى غافلون لحقيقة مجتمعهم ويبذلون جهدا فيما أسماه "التطبيل والزمر" للدولة والحاكم والمؤسسات والأجهزة، وليسوا مهمومين بها، لافتا إلى هذا استعادة لمشاهد ما قبل 25 يناير، "لما الناس كفرانة بالديمقراطية وغير مؤمنة أن التغيير بالصندوق".

وأضاف عيسى، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "لو المجتمع السياسى فاهم فعليه أن يطالب المحافظ والعمدة فى القرية بالانتخابات لصنع حيوية وتعريف المجتمع أن الصندوق الانتخابى هو الطريق للتغير، وفتح مسار ديمقراطى وغلق المسار الاحتجاجى".

كما استنكر، الدعوات المطالبة بحزب سياسى للرئيس السيسى، قائلاً "هذا كلام يحمل نفس الدعوات المطالبة بمحكمة ثورية..هذا كلام عبيط وأهبل..مافيش محكمة ثورية بل تصفية حسابات ودم ومافيش عدالة بالمحاكم الثورية، وهذا ما جربناه فى العزل السياسى.. والحزب السياسى للرئيس تجمع منافقين".

وأوضح أن الرئيس السيىسى، لا يثق إلا فى أبناء المؤسسة الوطنية فى الجيش، فكيف يمكنه من خلالهم بناء حزب سياسى بتلك الخبرات، مضيفاً: "فى حب مصر دى عملتها الأجهزة، فجرى الجميع وراءها باعتبار أن الرئيس راضى عليها، كما أن البعض ينضم لحزب مستقبل وطن بعد توسط الأجهزة فى مصر، بحجة أنه حزب جيد والدولة راضية عنه".

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