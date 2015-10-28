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عاصم عبد الماجد: الإسلاميون فى مصر يتسمون بـ"البلادة" وسيصبحون من الماضى

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عاصم عبد الماجد: الإسلاميون فى مصر يتسمون بـ"البلادة" وسيصبحون من الماضى عاصم عبد الماجد: الإسلاميون فى مصر يتسمون بـ"البلادة" وسيصبحون من الماضى
قال عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن التيار الإسلامى فى يتسم بالبلادة والاندهاش والرتابة والتقليدية والعجز عن التفاعل، موضحا أنه إما أن تحدث الحركات الإسلامية تغييرات عميقة وجذرية تتعدى مسكنات تغيير بعض القيادات وتعديل بعض الخطط وإلا فسوف تصير جزءا من تاريخ يحكى.

وأضاف "عبد الماجد"، فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك":"لا تظنوا الثبات الممدوح شرعا وعقلا هو الإبقاء على ما هو قائم أو الحفاظ على الموروث، كل ذلك لا بد وأن يخضع بسرعة للمحاكمة أمام الشرع والعقل، أما الخطط والاستراتيجيات والسياسات فلا بد وأن تحاكم وتختبر اختبارا قاسيا بالعقل الواعى لما يحدث حوله، المدرك لعمق المتغيرات، القادر على الاستجابة الفورية لكل التطورات".

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