"صحة الشرقية": مريض بلبيس المتوفى بالإهمال "مسجل خطر" وشهرته "شخرو"

تسلمت أسرة المريض، الذى توفى بمستشفى بلبيس نتيجة الإهمال بعد تركة 7 ساعات دون علاج، جثته لدفنه بقريته.

وأكدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أن تحريات الشرطة حول هوية المريض، كشفت أن المتوفى يدعى "أيمن محمد شلبى"، وشهرته "أيمن شخرو" وهو مسجل خطر سرقات، ومقيم بقرية الزوامل، وتعرض لغيبوبة نتيجة تناول كمية كبيرة من الأقراص.

قال الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، إنه شكل لجنة موسعة للتحقيق فى واقعة الإهمال فى علاج المريض وتركه 7 ساعات فى غيبوبة دون علاج، مما نتج عنه وفاته، تضم "3 أطباء وعضو قانونى وعضو من المتابعة ومدير إدارة التمريض وعضو من التفتيش المالى والإدارى، برئاسة الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، لحديد كافة المسئولين عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما قرر تشكيل لجنة مصغرة ستتوجه لمستشفى الزقازيق الجامعى، لمعرفة ما تم مع المريض عندما تم نقله للمستشفى قبل إعادته لمستشفى بلبيس المركزى.

وتم تنفيذ قرار المحافظ الدكتور رضا عبدالسلام، بإيقاف مديرى الاستقبال والطوارئ وطبيب الباطنة بمستشفى بلبيس المركزى عن العمل وإحالتهم للتحقيق بسبب الإهمال.

- بالصور.. كارثة..وفاة مريض رفض مستشفى بلبيس استقباله وعلاجه وتركه 7ساعات يصارع الموت..محافظ الشرقية يدخل الاستقبال ليجد مريضا عاريا على الأرض فيحيل الطبيب للنيابة.. والإدارة:الزقازيق الجامعى رفض حجزه



>- صحة الشرقية توقف طبيبين تركا مريضا 7 ساعات دون علاج حتى مات