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إبراهيم عيسى: مساءلة أى رئيس واجبة لكن لا يمكن محاسبته على الأعمال التنفيذية

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إبراهيم عيسى: مساءلة أى رئيس واجبة لكن لا يمكن محاسبته على الأعمال التنفيذية إبراهيم عيسى: مساءلة أى رئيس واجبة لكن لا يمكن محاسبته على الأعمال التنفيذية
أكد الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، أنه لا بد من مساءلة ومحاسبة أى رئيس، وأنه لا يمكن التعامل مع الرئيس -أيا كان- على أنه" نصف نبى أو نصف إله"، مضيفا "هذا موضوع منتهى، ولكن لا يمكن محاسبة الرئيس أو حتى الرؤساء السابقين على سوء الأعمال التنفيذية يومية كانفجار ماسورة مياه فى الشارع".

وأضاف "عيسى" عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "يمكن محاسبة الرئيس على اختياره للوزراء والحكومة، إنما الانغماس فى العمل التنفيذى اليومى، مش مهمة الرئيس ولا شغله، والرئيس يتحمل إخفاقات ، وإنما لا يمكن تحميله الإخفاق فى الأعمال التنفيذية".

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مصر 365

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