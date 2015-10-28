إبراهيم عيسى: مساءلة أى رئيس واجبة لكن لا يمكن محاسبته على الأعمال التنفيذية

أكد الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، أنه لا بد من مساءلة ومحاسبة أى رئيس، وأنه لا يمكن التعامل مع الرئيس -أيا كان- على أنه" نصف نبى أو نصف إله"، مضيفا "هذا موضوع منتهى، ولكن لا يمكن محاسبة الرئيس أو حتى الرؤساء السابقين على سوء الأعمال التنفيذية يومية كانفجار ماسورة مياه فى الشارع".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف "عيسى" عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "يمكن محاسبة الرئيس على اختياره للوزراء والحكومة، إنما الانغماس فى العمل التنفيذى اليومى، مش مهمة الرئيس ولا شغله، والرئيس يتحمل إخفاقات الحكومة، وإنما لا يمكن تحميله الإخفاق فى الأعمال التنفيذية".