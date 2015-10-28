إغلاق صناديق الاقتراع بجولة الإعادة فى السفارة المصرية بالجزائر

أغلقت سفارة مصر بالجزائر فى الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء بتوقيت الجزائر صناديق الاقتراع فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وصرح السفير عمر أبو عيش سفير مصر بالجزائر، بأن الإقبال كان ضعيفا بالنظر إلى أنهما يوما عمل، كما أن غالبية أبناء الجالية المصرية يقطنون فى ولايات نائية تبعد عن الجزائر العاصمة بما يتراوح بين 400 إلى 800 كم، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع تمت بصورة طيبة دون أية مشكلات.

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