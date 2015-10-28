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سفير مصر بالكويت: الفرز مستمر وعدد الناخبين بـ"الإعادة" تجاوز الـ10 آلاف

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سفير مصر بالكويت: الفرز مستمر وعدد الناخبين بـ"الإعادة" تجاوز الـ10 آلاف سفير مصر بالكويت: الفرز مستمر وعدد الناخبين بـ"الإعادة" تجاوز الـ10 آلاف
قال السفير ياسر عاطف، سفير فى الكويت، إن الفرز مازال مستمرا، ونسبة التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية تجاوزت الـ 10 آلاف ناخب، مقدما الشكر للجالية المصرية فى الكويت.

وأضاف "عاطف"، فى مداخلة ببرنامج البرلمان مع الإعلامى نصر القفاص، على فضائية "on tv"، أنه خلال ساعات قليلة سيتم الانتهاء من فرز الأصوات، وسيتم إرسال النتيجة للجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن عملية التصويت فى جولة الإعادة أسهل من الجولة الأولى، حيث إن عدد المرشحين أقل مما أدى إلى قلة عدد الأصوات الباطلة.

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