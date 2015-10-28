بالفيديو.."شعبولا" يرد على عزوف الناخبين بأغنية عن إنجازات الرئيس وشعبيته

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "العاشرة مساءً" على قناة دريم، فيديو جديدًا لأحدث أغانى الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، يرد فيها على التساؤل الذى طرحه الإبراشى عن أسباب عزوف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات، وهل هو راجع بسبب الإحباط أو أنها مرتبطة بشعبية الرئيس .

وغنى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، لإنجازات الرئيس السيسى ونسبة شعبيته المرتفعة، وإنجاز مشروع قناة السويس، وانتهاء أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب، ووصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالمرشد الكبير، والرئيس الأمريكى باراك أوباما، مؤكداً أن مصر بشعبها وجيشها لن تسقط. كما تطرق لأزمة الدولار، ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة أمن الوطن.

وقال الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، إن الفنان شعبان عبد الرحيم أظهر فى الاغنية وكأن الإبراشى ضد الرئيس السيسى، موضحا أنه طرح تساؤل فقط وحاول أن يجد له إجابة توضح سبب عزوف الشباب عن الانتخابات .

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