أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.."شعبولا" يرد على عزوف الناخبين بأغنية عن إنجازات الرئيس وشعبيته

Google+ Print
بالفيديو.."شعبولا" يرد على عزوف الناخبين بأغنية عن إنجازات الرئيس وشعبيته بالفيديو.."شعبولا" يرد على عزوف الناخبين بأغنية عن إنجازات الرئيس وشعبيته
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "العاشرة مساءً" على قناة دريم، جديدًا لأحدث أغانى الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، يرد فيها على التساؤل الذى طرحه الإبراشى عن أسباب عزوف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات، وهل هو راجع بسبب الإحباط أو أنها مرتبطة بشعبية الرئيس .

وغنى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، لإنجازات الرئيس السيسى ونسبة شعبيته المرتفعة، وإنجاز مشروع قناة السويس، وانتهاء أزمة الكهرباء، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب، ووصف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالمرشد الكبير، والرئيس الأمريكى باراك أوباما، مؤكداً أن بشعبها وجيشها لن تسقط. كما تطرق لأزمة الدولار، ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة أمن الوطن.

وقال الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، إن الفنان شعبان عبد الرحيم أظهر فى الاغنية وكأن الإبراشى ضد الرئيس السيسى، موضحا أنه طرح تساؤل فقط وحاول أن يجد له إجابة توضح سبب عزوف الشباب عن الانتخابات .

موضوعات متعلقة :
>شعبولا: الشعب عزف عن الانتخابات "لأن المرشحين محدش يعرفهم"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"